Vastsünnitanu lükati pühapäeval pärast sünnitusest toibumist poole kolme paiku pärastlõunal kanderaamil koos pisitütrega haigla lifti, et teda teiselt korruselt kolmandale palatisse sõidutada. Liftivalvur hämmastus, kui tõstetooli uksed kaks korda avanesid ja sulgusid, lift aga liikuma ei hakanud. Ta jättis kanderaami pooleldi uste vahele ja läks teist tõstevahendit tellima, kui lift koos Nuneze ja tütrega uksed plaksatusega kinni tõmbas ja liikuma hakkas.

Paraku tundis ema süda õigesti, kuigi tema eest püüti kõike varjata. Surmast teatati ainult Rocio Cortes Nuneze isale, kes karjus kohe üle haigla: „Nad on mõrtsukad! Nad tapsid minu tütre!“

Sevilla Valme haiglas oli 26aastane koduperenaine Rocio Cortes Nunez toonud keisrilõike teel ilmale oma kolmanda tütre, kui juhtus traagiline õnnetus. „Rocio sünnitas kella 11 ajal ja ma läksin haigla infolauast pärima, kuidas ta end tunneb,“ räägib naise ema ajalehele ABC Sevilla. „Nende jutust tuli välja, et ühe sünnitajaga oli juhtunud kole õnnetus ja ta suri. Mul jättis süda löögi vahele, mõtlesin – ega see ometi olnud minu tütar.“

Kohale kutsutud päästjatel kulus kaks tundi enne, kui nad naise liftist kätte said, kirjutab ajaleht ABC Sevilla. Arstide jõupingutustest hoolimata tema elu päästa ei õnnestunud. „Naise vigastused olid liiga rängad,“ ütles haigla valvearst ajakirjanikele. „Beebi pääses vähimagi kriimuta,“ lisas ta.

Naise perekond toetub pealtnägijatele kinnitades, et proua Nunez lõigati kohutavas õnnetuses sõna otseses mõttes pooleks, kirjutab kohalik ajaleht El Correo. „Haiglat tuleb karmilt karistada, seda õnnetust ei saa andeks anda,“ kinnitavad naise sugulased.

Andaluusia tervishoiuminister Marina Alvarez kinnitas, et õnnetus Valme haiglas oli „kiire, tavatu ja traagiline“ ning märkis, et lifti kontrolliti viimati 12. augustil ja pole selge, miks see ootamatult streikima hakkas. “Ma andsin korralduse alustada juurdlust,“ ütles minister.