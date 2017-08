Laupäeva pärastlõunal tabasid piirivalvurid Võrumaal piiriäärsel alal kuus ebaseaduslikult piiri ületanud iraaklast.

Laupäeval, 19. augusti pärastlõunal märkas kohalik elanik Võrumaal Vastseliina vallas piiriäärsel alal grupis liikunud inimesi. Elanik edastas oma tähelepaneku kohe häirekeskusele. Kahtlust äratanud isikuid asusid otsima igapäevaselt piiriturvalisust tagavad Piusa kordoni patrullid.

Veidi peale vihje laekumist pidasid piirivalvurid Viitka külas kinni kuus ebaseaduslikult ajutist kontrolljoont ületanud inimest vanuses 1-44 eluaastat. Isikute ja nende dokumentide kontrollimisel tuvastati, et tegu on Iraagi Vabariigi kodanikega. Tabatud kuueliikmelisse perre kuulusid isa, ema ja neli last.