Venemaa valitsusjuht Dmitri Medvedev ja Moskva linnapea Sergei Sobjanin juhivad Vladimir Putini võimalike järglaste reitingut, mille koostas ajalehe Kommersant palvel fond Peterburi Poliitika.

Arvestati poliitikute õnnestumisi ja läbikukkumisi, ühiskonna ootusi nende suhtes, populaarsust jms. Oluline oli ka see, kui sageli nad pääsevad Putini jutule. Tšetšeeni liider Ramzan Kadõrov on selles nimekirjas 13. kohal. Putini oluliseks vastaseks lähenevatel presidendivalimistel peetav Aleksei Navalnõi on alles 18. positsioonil, samas kui Eesti kunagise parteijuhi Karl Vaino poeg Anton mahub esikümnesse.