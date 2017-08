President Kersti Kaljulaidi kõne roosiaias andis äratundmisrõõmu nendele, kel meeles Lennart Meri kahe kümnendi tagused Eesti noori erakondi ja poliitikuid paika panevad ülesastumised. Kui asjad ühiskonnas ei lähe soovitud suunas või kui kõrgemalt on ohumärke paremini näha, pole riigipeal ainult õigus, vaid ka kohustus neile tähelepanu juhtida. Arvestades meie presidendiameti piiratud volitusi, polegi riigipeal selleks eriti muid võimalusi kui aastas mõne kõne pidamine: vabariigi aastapäeval, taasiseseisvuspäeval, aastavahetusel ja riigikogu töö alustamisel. Neisse nelja kõnesse kõigi probleemide kontsentreerimine oleks paras kunsttükk igaühele.

Kuid peale äratundmisrõõmu sisaldas kõne parajat annust ehmatust, kui pärast veerand sajandit taasiseseisvust oli pikalt juttu eneseokupatsioonist. Kas tegu oli diagnoosiga? Sel juhul peaks järgnema haiguste ravi, kuid kindlasti on kritiseeritud erakondadel presidendi seisukohtadele vastu panna oma tõde.

Arvestades, et kõnes käsitletud puhta eestluse malakas tantsis EKRE (ja marginaliseeruva Isamaa ja Res Publica Liidu, kes on seni veel võimu juures) turjal ning rahvast parema toiduvalikuga jõuga õnnelikuks tegemise eest sai koalitsioon eesotsas sotsidega, siis kerkib küsimus, kas riigipeal on ikka sobilik mängida sedavõrd lahtiste kaartidega. Vastuolu on laiemgi, sest riigipea peab välja kuulutama suhkrumaksu, mille läbisurumise eest ta nüüd poliitikuid nahutab.

Kuid on sümptomaatiline, et erakonnad ei loe presidendi kriitikat enda kohta käivaks ja tunnevad siirast rõõmu, et president konkurente kritiseerib. Presidendi sõnavõtule reageerimisest dialoogi ei sünni, sest riigipea kõne on kui üheotsapilet. Vastu vaielda talle võib, aga president järgnevas sõnasõjas enam ise ei osale – kuni järgmise korralise kõneni. Ses mõttes võib riigipea ülesastumist võtta kui eetilist majakat, mis näitab tema arvates ohutu suuna riigilaevukesele kätte. Erakondade valikuks on kas sellest juhinduda või oma teed purjetada.