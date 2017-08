„Troonide mäng“ on tuntud selle poolest, et seal tapetakse väga palju karaktereid, sealhulgas täiesti ootamatult ka väga tähtsaid tegelasi. Selline tegevus on ka näitlejad ettevaatlikeks muutnud ning kõik osatäitjad kardavad, et nende karakter on järgmine, kelle stsenaristi kuri käsi manalateele saadab.

Selline hirm on ka Tyrion Lannisteri kehastaval Peter Dinklagel, kes tunnistas, et kontrollib stsenaariumi kätte saades alati esimese asjana seda, kas tema karakter sureb antud episoodi lõpus või mitte.

Tyrion Lannister, karakter keda mängib "Troonide mängus" Peter Dinklage. (Reuters / Scanpix)

„Esimene asi, mida ma stsenaariumi kätte saades teen, on see, et ma vaatan selle viimasele leheküljele. Siis hakkan selles tagasi liikuma, et teada saada, kas ma elan veel ühe nädala,“ sõnas ta.

„Troonide mängu“ on kõige verisemaks teleseriaaliks nimetatud, kuna seal on tapetud üle 150 000 karakteri. Seriaali IMDb leheküljele on lisatud isegi hoiatus: "Osalised võivad surma saada igal moel. Isegi sarja peategelased võivad vaatajale ootamatul kombel hukkuda.“