Eestis õhutatakse ideoloogiasõda, milles osalejad eitavad keskmaa olemasolu rahvusriigi ja liberaalse demokraatia vahel. See sõda pakub valijale terviklahenduste asemele puru silmadesse ja mõtterelvi teineteise vaimseks tapmiseks. Usun, et valdav enamus eestlasi on kahe jalaga maas inimesed, kes väärtustavad vabadust ning ei taha kodusõda. Uued vastandujad – sotsid ja EKRE – kopeerivad haledalt Keskerakonna-Reformierakonna vana kaklust ja loodavad naiivselt astuda ise nende asemele. Sellistes tingimustes ei jää Vabaerakonnal midagi muud üle kui, täita sisulise poliitika eestkõneleja rolli. Mina ei ole kuulnud EKRE-lt, sotsidelt ega tegelikult ka Reformierakonnalt, mida tuleb teha selleks, et Eesti rabeleks välja keskpärase sissetuleku ja vähenutika majanduse küüsist. EKRE on kahjuks läinud kartellierakondade nägu. Keegi neist ei seisa tublide väikeettevõtjate ning kohalike kogukondade tugevdamise eest, kuigi seal on suur potentsiaal kohaliku elukvaliteedi parandamiseks. President tegi väga tänuväärse sammu, rõhutades tugevalt poliitika intellektuaalse vaesestumise probleeme ja julgustades pakkuda pärislahendusi.