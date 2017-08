Iseotsustamise õiguse piirajad tänases Eestis on sotsiaaldemokraadid ja presidendi kriitika igati õigustatud. Olukorras, kus Eesti vajab pikka visiooni Eesti ees seisvate väljakutsete lahendamiseks — nagu näiteks rahva arvu taas tõusule pööramine, tööjõupuuduse leevendamine, majanduskasvu ja julgeoleku tagamine — ei usu sotsid inimeste võimesse ise otsustada ja tegelevad moosisaiade keelamisega. Eesti ei pea saama keeldude ja käskude ühiskonnaks, mida sotsid hiilivalt juurutavad. Keelud ja käsud Eestit tugevamaks ei muuda. Vastupidi, need on tagurlikud ideed, mis pärsivad ettevõtlikkust, julgust ja pealehakkamist ning selle kaudu halvavad jõukuse kasvu. Reformierakond on ja jääb demokraatia ning isikuvabaduste tugevaimaks kaitsebastioniks Eestis. Meie seisame võimalikult väheste piirangutega Eesti eest, kus ettevõtlikud inimesed saaksid vabalt tegutseda ja inimestel on endal õigus oma elu üle otsustada. Reformierakond ei seisa mitte ainult riigi, vaid ka kohalikul tasandil tugeva Eesti eest, meile omase põhiseadusmõttejärgse, targa ja ettevõtlust toetava Eesti eest.