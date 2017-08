President puudutas oma kõnes mitut olulist punkti, mille eest Keskerakond on seisnud ning mis vastab meie põhimõtetele. Presidendi mure, mis tõi välja järjest enam teravneva poliitilise retoorika, on kahtlemata õigustatud. Vastandumine ja võimalikult konfliktne sõnakasutus enne kohalike omavalitsuste valimisi tundub nii mõnegi jaoks olevat eriti oluline. Keskerakond tutvustab valijatele oma programmi, mitte sõnakasutust, ja oleme selles edukad. Keskerakonna oluline eesmärk on ka sisukas haldusreform, millele president viitas, aga ka sidusam ühiskond. See ei hõlma endas vaid sissetulekuid või erinevate rahvuste kooselamist Eestimaal, vaid ka puutekohti poliitilistel suundadel ja vaadetel. Igasuguste telgede äärmused, ükskõik, mis need on, ei aita sidusamale ja seeläbi ka paremale riigile kaasa. Tugevasse, isikuvabadusi austavasse ja jõukasse riiki leiaksid aga tee tagasi ka need tuhanded eestlased, kes siit lahkunud. See peab oleme meie kõigi põhiline ülesanne ning selle nimel teeb Keskerakond peaministrierakonnana tööd. Leian, et presidendi kõne tõi välja mitmed need murekohad, mida oleme ka meie fookusesse tõstnud.