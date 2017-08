„Esimesed pered on käinud saarega tutvumas ja eelvalik on meil tehtud. Kas uued elanikud saarele ka tulevad? Ütleme nii, et selles osas olen ma mõõdukalt optimistlik,“ sõnab Prangli saarevanem Terje Lilleoks.

Juulikuus hakkas Prangli saarerahvas Viimsi valla vahendusel uusi inimesi otsima. Eelistatud on tegusad pereinimesed, kellele juba kaks korteritki valmis seatud.

Läinud reedel sai konkurss läbi. Saarevanem Terje ütleb, et laekus umbes 30 sooviavaldust, täpsetarvu ei oska ta öelda. Kandideerijaid olevat igasuguseid – peamiselt siiski toredad perekonnad.

Terje teatab rõõmsalt, et esimesed pered on juba saarega ka tutvumas käinud ning saarerahval endil on juba eelvalikki tehtud.