Moskvas asuva USA saatkonna pöördumises seisab, et Venemaa otsus vähendada riigis viibivate USA diplomaatide arvu on märgiks sellest, et Venemaa ei soovi suhteid parandada. Seega ei jäävat saatkonnal muud üle kui allesjäänud töötajaskonnaga vaid hädavajalikke diplomaatilisi ülesandeid täita.

„23. augustil peatatakse immigratsiooniga mitteseotud viisade väljaandmine Venemaal. Moskvas jätkame viisade väljastamisega 1. septembril. Viisade väljastamine ülejäänud esindustes peatatakse määramata ajaks. Varasemalt taotlejatega kokku lepitud vestlused tühistatakse,“ seisab teadaandes. Vestlust ootavatel kodanikel on võimalik kokku leppida uus aeg, seda ilmselt siis vaid Moskva saatkonnas.

Venemaa kahandas juulis USA diplomaatiliste töötajate arvu 755 inimese võrra. See tuli reaktsioonina Ühendriikide kongressi otsusele seada Venemaale uued sanktsioonid. Diplomaadid peavad lahkuma enne septembri algust.