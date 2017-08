Roosil on okkad ja ka president Kersti Kaljulaidi esimeses Roosiaia kõnes olid samuti mitmed okkad. Kõige teravamad torked said sotsid ja EKRE, kuigi ühtki erakonda konkreetselt ei mainitud, jutt käis aega ja kohta arvestades läbi lillede.

Sotsiaal-liberaalse maailmavaate kandjad (loe: sotsid) said kriitikat keeldude poliitika viljelemise eest. Ning konservatiivsus rahvusluse edendamise sildi all (loe: EKRE) leidis taunimist primitiivsele vastandumise retoorikale mängimise pärast.

Mõned kommentaatorid on leidnud, et presidendi kõne oli liiga terav erakondade suhtes. Minu meelest mitte, kahtlejatel tasub meenutada president Lennart Meri hinnanguid parteidele tema pidupäevakõnedes. Teistele jälle on tundunud presidendi Kaljulaidi sõnum segasevõitu. Sellega võib nõustuda. President võiks tõepoolest oma kõnede vormis väljendatavaid mõtteid sõnastada selgemini ning paremini hoomatavalt. Jutt rahvusvahelise väärtuspõhises julgeolekukeskkonnas toimetamisest või lähimuspõhimõtete sisuga täitmisest pole kergesti lahti mõtestavad isegi teksti lugedes, saati seda siis kuulates.

President taunis kõnes radikaalset ja reljeefset retoorikat, aga positiivset eeskuju mahedate ja meeldejäävate kõnekujunditega ta eriti ei pakkunud. Edaspidi võiks noid kujundeid tema kõnedes olla kohe niipalju, et ei peaks hiljem teisi näpuotsaga mööda teksti taga otsima nii kui narr.