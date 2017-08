Tulvaveed möllavad Indias, Nepalis ja Bangladeshis. Üleujutused mõjutavad piirkondi, kus elab kokku ligi 16 miljonit inimest, kirjutab BBC.

Eri andmetel on surma saanud 500-700 inimest. Üleujutustest räsitud aladel on probleeme toiduainete kättesaadavuse ja haiguste levikuga. Üle kolmandiku Bangladeshist ja Nepalist on praeguseks vee all. Bangladeshis võib olukord veel hullemaks minna, kui mägedes üle kallaste ajavad veed alla hakkavad voolama.

India: vabatahtlikud transpordivad üleujutuste lõksu jäänud küladesse riisi (Reuters / Scanpix)

Kümned tuhanded inimesed on kodudest lahkunud ning ehkki tugev vihmaperiood on sealkandis iga-aastane, on see sel aastal eriti halastamatu. Päästjad räägivad, et sellist humanitaarkatastroofi ei ole piirkonnas tükk aega nähtud. Vihmasajud aga ei lakka.