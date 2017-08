Eilsel presidendi roosiaia vastuvõtul võis kohata ka armastatud lauljat Anne Veskit, kes rääkis, milline on tänavune suvi tema jaoks olnud ning kas on olnud mahti ka ise mõnd kontserdi külastada.

Veski sõnul on tema suvi mööduinud imeliselt ning töiselt, kuid kontserdid lausa suurepäraselt läinud.

„Jälle iseennast kiites, aga ma ei ole ükski aasta nii palju mööda Eestit ringi sõitnud ja kontserte andnud, aga seekord, on kohe eriti palju. Kas see tähendab seda, et Eesti elu on edasi läinud ja inimestel on rohkem võimalust ja vajadust tulla üritustele ja kontserditele ja etendustele?“ arutles Veski.

Naine tunnistab aga, et intensiivse esinemistempo kõrvalt ei jää tal endal aegagi, et kuskil ise käia. „Selle kiiruse juures ma ei jõuagi kuhugi peale iseenese esinemiste. Ma korra käisin Estonian Voice’sit vaatamas ja kuulamas. Minu arust on väga lahe suvi ja üldse väga tore aasta,“ sõnas ta, tänades ilmajumalaid, et tema esinemised on siiani kõik ilusa ilmaga möödunud.