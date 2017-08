Elering sõlmis esmaspäeval Empower AS-iga ja Leonhard Weiss Energy AS-iga lepingu Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse põhiosa Harku-Lihula-Sindi 330/110 kilovoldi kõrgepingeliini projekteerimiseks ja ehitamiseks, tööd maksavad ilma käibemaksuta ligikaudu 60 miljonit eurot. Eesti elektritarbijate võrgutasu liini uue liini rajamine ei suurenda.

Tegu on Eleringi ajaloo suurima üksikinvesteeringuga vahelduvvoolu elektriliinidesse.

„Liin on oluline mitmest aspektist – see moodustab põhiosa Eesti-Läti kolmandast elektriühendusest ja on ühtlasi olulisim eeldus Balti riikide desünkroniseerimiseks Venemaa elektrisüsteemist. Samas teeb uus liin võimalikuks Lääne-Eesti taastuvenergia tootmisvõimekuste senisest oluliselt mastaapsema elektrivõrku integreerimise,“ selgitas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.