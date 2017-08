Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäeva pidulikku vastuvõttu roosiaias olid teiste seas väisamas ka näitlejad Saara Kadak ja Märt Pius, kes saabusid roosiaeda oma pisitütre Susanna seltsis. „Suvised seitsmesed“ uurisid Märdilt, kuidas on suviste ürituste külastamine ja suvepuhkuse veetmine pisitütrega koos kulgenud.

Pius tunnistab, et roosiaias peol on väikese beebiga raske olla. „Me tulime täna Ruhnu saarelt ja me olime seal kolm päeva. Seal oli selline festival nagu Ruhnu rahu ja mõtlesime, et lähme perekonnaga rahulikult siis minipuhkust veetma, aga ütleme, et see on üsna konarlik olnud, väikese lapsega on ikka üsna keeruline reisida. Kuna see aasta kutsuti ka siia, roosiaeda, siis mõtlesime, et astume ikkagi läbi, vaatame, mis emotsioone tekitab,“ rääkis Pius.

Mehe sõnul on tütar Susanna täitsa tavaline beebi, kellele meeldib olla stabiilses ja turvalises keskkonnas. „Siis ikkagi kodus on mõnusam. Praegu on ta nelja päeva jooksul näinud palju võõraid nägusid, võib-olla ei ole see kõige meeldivam talle,“ arvas ta.