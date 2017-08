Eile õhtul toimus Kadrioru roosiaias Eesti taasiseseisvumispäevale pühendatud vastuvõtt, mida teise hulgas väisas ka räppar Genka ehk Henry Kõrvits koos oma kauni abikaasa Marisega. Paarilt uuriti, kuidas möödusid „Klassikokkutuleku“ teise osa filmivõtted ning kas projekt õõnestas ka noorte kodurahu.

„Kuidas filmivõtted pereelule mõjusid?“ uuris TV3 reporter Anna-Maria Makko.

„Lahutus!“ vastas Maris Kõrvits, mille peale Genka naerma hakkas. „Ei, ikka päris raske oli, sel korral oli päris raske. Meil olid endal lihtsalt sellised suured ettevõtmised ka peres samal ajal ja päris raske oli. Olen päris vihane siiamaani ikka!“ tunnistas naine. „Ma olen Henryle lubanud, et seda filmi ma vaatama ei lähe,“ kuulutas Maris.

„Filmi iseenesest oli raskem teha ja muu elu oli ka intensiivne. Seega kokku see periood oli väga pingutusi nõudev meie mõlema poolt. Aga nüüd on juba teised ajad ja naisel on naeratus näol!“ rahustas Genka fänne.