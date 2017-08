Selle nädala lõpul, 25.-27. augustini toimub 5. rahvusvaheline kirjandusfestival „Dovlatovi päevad Tallinnas“, mis pühendatud Tallinnas töötanud maailmanimega kirjanikule.



Festivalil tuleb juttu kolmest peamisest linnast Sergei Dovlatovi elus: Leningradist, Tallinnast ja New Yorgist. Igast linnast ja seostest Dovlatoviga kõneleb erinev uurija. Nii on festivalikavas mainitud näiteks kirjaniku head sõpra, ajakirja Zvezda peatoimetajat Andrei Arjevit (Peterburi) ning esseisti, kirjandusteadlast ja kriitikut Aleksandr Genist (New York), kes andis koos Dovlatoviga välja ajalehte „Novõi amerikanets“.

„Sergei Dovlatov – see on lõbus nimi! See tagab särava kirjandusliku suhtluse. Iga Dovlatovi lugeja tahaks võtta tema tsitaadid jutumärkidest välja ja pakkuda neid kui enda omi, sest Dovlatov jutustas tõepoolest meist kõigist justkui meie endi sõnadega. Ainult et tegi seda geniaalselt. Ta lõi tavalise inimese igavikulise variandi. Me ootame festivalile tavalisi inimesi, kellele Dovlatov kirjutas. Need, kes teda tundsid ja olid tema sõbrad, jutustavad, mis neid Dovlatoviga sidus ja mis teemad raamatutesse ei jõudnud,“ räägib festivali kunstiline juht Jelena Skulskaja.

Festivali oluliste sündmuste seas on kindlasti kirjaniku tütre Katerina Dovlatova (New York) esinemine ning Sergei Dovlatovi neljaköitelise kogumiku esitlus, mis ilmus augusti keskel kirjastuses Azbuka-Atticus (Moskva).