Reede õhtul Turu kesklinnas inimesi pussitanud noormees on 18-aastane marokolane Abderrahman Mechkah. Radikaliseerunud noorukist oli politseile varemgi teada antud, kirjutab YLE. Täna esitatatakse talle ametlik süüdistus terrorismis, mõrvas ja mõrvakatses. Teada on, et mees valis ohvriteks naisi.

Üks Turus kebabirestorani pidav meesterahvas rääksi YLEle, et noormees käis tema söögikohas sageli. Ta tundus restorani töötajatele ebaviisakas ja kahtlane. Vahel väisas ta söögikohta üksi, vahel rühma marokolastega.

Soome kaitsepolitsei Supo on Mechkah'ga tuttav. Selle aasta alguses tegi keegi tema kohta vihje. Seal seisis, et mees on äärmuslike vaadetega. Samas puudusid tõendid sellest, et Mechkah võiks otseselt kellegi elu kallale kippuda. Kas politsei ka midagi ette võttis, pole teada.