Alternatiivvalimisliidu Südamega Tartu koosseisus kandideerivad sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel kaks mürakaru, kes ei tee varjamagi, et nad võimutüüri juurde just vastassugupoolega tutvuma pürivad.

Südamega Tartu eestvedajad Meelis Kaldalu ja Reio Laurits tõdesid, et just lihtsad inimesed lihtsate unistustega ongi need, kes Tartu elu edasi viivad. “Mul on küll tunne, et siit tõmbame suurvõidu välja,” unistas Laurits.