Möödunud nädala reedel esines muusik Pearu Paulus Tartu ööklubis Vabank. Pärast mõne pala esitamist visati publiku hulgast muusikut higise kehakattega: „Ma ei tea, kas sellel vennal hakkas palav või oli tal mingi muu probleem,“ kommenteeris Pearu.

Pearu Pauluse kontsert, 18. augustil Tartu Vabankis (Erakogu)

Hoolimata inetust vahejuhtumist kontsertit katki ei jäetud: „Me tulime lavale tagasi,“ sõnas Pearu. Vabanki juhataja tõdes, et tema silmad nägid tema tööajal sellist asja esimest korda: „Eks see oli ehmatus kõigile, kõik vaatasid, et mis reaktsioon sealt tuleb. Inimesed olid suhteliselt nõutud. Bänd läks lavalt. Aga kui dj. pulti tuli ja ütles rahvale, et kutsume kõik koos bändi tagasi, siis rahvas läks kaasa ja ühiselt plaksustati bänd lavale tagasi.“

Pearu Pauluse kontsert, 18. augustil Tartu Vabankis (Erakogu)

Ürituse korraldaja nõustub, et tegu on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga: „Mina arvan, et Pearu lava pealt lahkumine oli väga õige käitumine. Ta lahkus korraks lavalt ja me rääkisime, et kuidas saaks pidu jätkata nii, et tal oleks turvaline olla. Ja meie reageerisime sellega nii, et tõstsime neli turvameest lava ette.“