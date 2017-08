Sinead O'Connor tänab koomik Russell Brandi toetuse eest tema avaliku murdumise ajal – kuid teeb seda kõhedust tekitavalt.

50aastane iiri lauljanna pani hiljuti fänne muretsema videoklipiga, milles ta rääkis pisarsilmil oma enesetapumõtetest. Hirmutavaid avaldusi on vaimse tervise probleemidega maadlev O'Connor varemgi teinud. Brand avaldas Sineadile oma YouTube'i sarjas toetust, öeldes, et lauljanna vajab inimlikku sidet, eesmärki, armastust ja veidi aega.

„Suur aitäh su kauni toetuse eest,“ õhkas Sinead postituses, mille ta nüüdseks on eemaldanud. „Olen sinuga alati suurt hingesugulust tundnud. Ausalt öeldes kuluks ka kõva kepp ära. Viimane mees, kes mu keha puudutas, võttis kaks aastat tagasi mu reproduktiivsüsteemi välja,“ viitas O'Connor raskele operatsioonile. „Nii et kui sa tahad mu tervendamisele kaasa aidata, anna takka, boss.“

Hiljem märkis Sinead lisaks: „Juhul kui peaks tekkima järjekord ... ma tahan seda teha ainult Russelliga, nii et ärge raisake aega.“

Brand, kel on seljataga abielu Katy Perryga, on kihlatud oma praeguse elukaaslase Mabeliga, kuid ta on tunnistanud, et oli omal ajal O'Connorisse armunud.