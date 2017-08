Autoralli on võistkonnasport. Hiigelsuur tiim tegutseb selle heaks, et kaks meest viiksid auto võimalikult kiiresti punktist A punkti B. Jääb mulje, et Eestis unustatakse tihti ära, et autos istub just kaks meest. Kõik teavad, kes on Ott Tänak: Saaremaa mees, kes suurepäraselt ja hulljulgelt rallit sõidab. Tänak on igas pealkirjas, tema annab intervjuusid, tema nägu on rahvale tuttav.

Kes on aga Martin Järveoja? Rallifänni ja spordisõbra jaoks pole küsimust, et tegemist on Tänaku kiiresti peaaegu asendamatuks tõusnud paarimehega. Algas nende tipptasemel koostöö ju alles enne tänavust hooaega.

Järveojast kirjutatakse tegelikult ajakirjanduse spordikülgedel häid lugusid, mis kaardilugeja keerulise ameti telgitaguseid avavad. Aga ometi jääb mulje, et rallit saadab mingisugune kummaline aura, mis selle paljude silmis ikkagi individuaalspordialaks teeb.