Esialgsetel andmetel sai kokkupõrkes vähemalt üks inimene surma ja üks viga, teatab The Independent.

Politsei vahistas 35-aastase sohvri sündmuskohal, kuid tema motiivid on seni selgusetud. Samuti ka see, kas autojuht tegi seda meelega või ei. Le Monde vahendab, et juht sõitis Renault Master marki kaubikuga.