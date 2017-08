"Sageli arvatakse, et küllus tähendab vaid materiaalset või rahalist rikkust, kuid tähtis on teadvustada, et küllusteadvus on meeleseisund ja rahulolutunne südames. See on usaldus elu suhtes ja teadmine, et kõik mu elus kulgeb minu jaoks parimal moel, just nii nagu ma soovin ja vajan. Külluse loomine toimub kõikidel tasanditel: füüsilisel, emotsionaalsel ja vaimsel,” räägib Kristallihaldjate keskuse looja ja energiaterapeut Maivi Talving.

Talvingu sõnul on levinud uskumus, et reaalsus on kindlaks määratud ning et on üks õige tõde ja halvad asjad lihtsalt juhtuvad. "Kuid universum peegeldab meile tagasi meie oma mõtteid ja uskumusi. Muutes ainuüksi mõtet ja uskumust, muudame sellega kogu oma kehakeemiat ja energiat,” sõnab ta.

Kui vaadata maailma energeetilise pilguga, saavad paljud asjad selgemaks. “Alustuseks kutsungi lähenema teemale hoopis teisest küljest: vaatlema küllusteadvust kui kaasloome-protsessi koostöös universumiga ja võttes abiliseks ka kristallid. Seda võib nimetada ka reaalsusloomeks, mis pole midagi muud kui meie igapäevase elu teadlik loomine just sellisena nagu me soovime,“ selgitab Talving.

Selle paremaks mõistmiseks on vajalik teadvustada, et kõik meie mõtted, emotsioonid ja tunded on energia, millel on oma võnkesagedus. Energia liigub sinna, kus on tähelepanu.

"Kõik seisundid ja olukorrad oleme me ise loonud – just see tunne, mida tunned praegu, loobki järgmist hetke. See, kuidas mõtleme ja tunneme, kujundab meie elu ja füüsilist reaalsust, ka tervislikku seisundit,“ nendib kristallihaldjas.

Mõtetesse ja tunnetesse on peidetud ka haiguste põhjused. "Tunnete keskuseks on süda ja nii mõjutavad tunded südame elektromagnetvälja. Muutes mõtlemisviisi ja vabastades tundeid oma südames, muudame oma energiavälja tervikuna,“ lausub Talving.

"Mida selgemalt ja positiivsemalt ennast väljendada, mida enam teeme tegevusi, mis lasevad meil tunda end õnneliku ja rahulolevana, seda täpsemalt suuname oma energiat ja loome soovitud elu. Niisiis, hoidke endas positiivseid tundeid kui kalliskive, sest see aitab soovide täitumisele kaasa. Tooge soovitud tunne südamesse ja käesolevasse hetke, sest loomine toimubki just siin ja praegu," annab Talving nõu.

Kuidas kristallid aitavad luua küllust?

Maivi Talving toob välja, et üldiselt usutakse, et kristallid tõmbavad ligi soovitud seisundeid, näiteks armastust või raha. "Selgitan sageli, et kristall iseenesest seda ei tee. Tänu oma korrapärasele aatomstruktuurile resoneeruvad kristallienergiad sinus olevate mõtete ja tunnetega. Kui need ei ole tasakaalus, siis kristallid aitavad luua koherentse ehk harmoonilise sageduse, mille läbi vabanevad takistused, mis ei lase sul avaneda näiteks armastuse tundele või vastu võtta materiaalset küllust, kuna sinu energiaväljas on uskumusi, mis takistavad energial vabalt liikumast,“ räägib Talving. Niisiis on kristallid meie abilised, kes aitavad meil soovitud tundeseisundeid muuta ja läbi selle loome ise külluslikuma elu.

Kristalliusk on ilus usk. Loodus on loonud palju kristalle, kes meid heaolu seisundi saavutamisel aitavad ning igaüks teeb seda omal moel ja just talle omase iseloomuliku nüansiga:

Granaat – küllusekivi äriliste tegevuste toetuseks ja rahavoogude suurendamiseks, aga ka suurendamaks kirge ja elujõudu. Aitab elada rõõmsalt, julgelt ja täiel rinnal. Suurendab vitaalsust, enesekindlust ja tegutsemistahet. Stimuleerib seksuaalenergia liikumist. Resoneerub südame- ja juurkeskusega.

Tsitriin - võimas manifesteerimise kristall, aidates võimendada positiivust, jõukust, edu ja kõike muud head. Tahtejõu suurendajana annab ideedele ja soovidele väge ning jõudu. Julgustab elama elu täisväärtuslikult ja ennast väärtustades, sest nii saad oma ellu luua seda, mida kõige enam soovid. Tsitriini teatakse kui kaupmeestele ja äritegevusele õnnetoovat kivi.

Püriit - sarnasuse tõttu kullaga on püriit läbi aegade kutsutud kassikullaks ning peetud raha ja õnne sümboliks. Suurendab õnne, positiivsust ja rahaenergiat. Pane püriit rahakotti või oma töölauale, et toetada äritegevust, diplomaatiat ja edukas olemise tunnet. Võimsa energeetikaga kivi, suurendades vitaalsust, emotsionaalse jõudu, positiivset ellusuhtumist, enesekindlust ja usku iseendasse.

Tiigrisilm – õnnetooja kristall. Toetab sind eesmärkide saavutamisel, soovide manifesteerimisel ja äritegevuses. Oskab suurepäraselt luua küllust, eriti aga kõike rahaga seonduvat. Annab enesekindlust ja julgust otsustada, suurendab tahtejõudu, väärikust ja praktilist meelt. Tiigrisilmast on suur abi finants- ja äriliste otsuste langetamisel või kui ees seisavad keerulisemad läbirääkimised, kus on vaja teisi mõista. Kaitsekivi.

Serpentiin – aitab võimendada küllust ja seda ka materiaalsel tasandil. Toetab häid, harmoonilisi suhteid perekonnas ja tööl. Kaitsekivi. On väga hea energiaallikas - eluenergia chi suurendaja ja kundalini energia aktiveerija.

Oliviin ehk peridoot – kutsutakse küllusekiviks, tuues ellu jõukust, õnne ja armastust. Üks parimaid kristalle manifesteerimiseks ja soovidele jõu andmiseks. Kui vajad, et rahaenergia voolaks paremini, siis võta mind endale appi. Julgustab sind väljendama oma armastust ja rõõmu ning aitab näha ilu enda ümber. Tõstab meeleolu ja enesehinnangut, suurendab meeleselgust, kindlustunnet, heaolu ja rõõmutunnet.

Aventuriin. Oranž aventuriin - suurendab loovust, optimismi ja positiivsust. Ergutab sind uskuma endasse, oma võimetesse ja unistustesse. Toetab sind otsuste tegemisel ja tugevdab juhiomadusi. Resoneerub päikesepõimikuga.

Roheline aventuriin - toetab elamist läbi südame. Võimendab armastustunnet ja vastastikust armastust perekonnas, kutsudes esile vastassugupoole sümpaatia. Aitab tuua ellu humoorikust, värskust ja rõõmsat meelt.

Karneool - toetab sind soovide ja unistuste elluviimisel. Küllusekivina abistab edu saavutamist nii ärialal kui muudes valdkondades. Suurendab turvatunnet, enesekindlust ja hoiab su usku imedesse, et jõuaksid seeläbi oma tõelise minani.

Sammalahhaat - külluse ja heaolu kivina toob tervist, sõprust, rikkust ja suurendab loovust. Samuti aitab sul paremini näha suuremat pilti oma rahaasjades ja avardada oma vaadet rahale – rahaenergia peab olema ringluses ja selleks, et saada, tuleb ka anda. Võimendab enesekindlust, tugevdab su positiivseid omadusi ja enesehinnangut.

Mäekristall – meistertervendaja ja visioonide looja. Võimendab selgust ja eesmärgikindlust. Puhastab ja tasakaalustab energiavälja täiuslikku seisundisse – ühendab vaimse füüsilisega. Suurepärase abiline kõikide elujuhtumite ja probleemide korral. Võimendab teiste kristallide energiaid ja puhastab neid.

Smaragd - võimas heaolu, tervise ja harmoonia looja. Küllusekivina aitan soovidel reaalsuseks saada, tõmban ligi soovitut ja võimendan rahavooge. Kingib sulle loovuse, vestlemisoskuse ja organiseerimisvõimed. Võimendab armastuseenergiat, avab ja tervendab sinu südamekeskuse. Võimendab armastust kahe inimese vahel.

Päikesekivi - aitab manifesteerida ja teostuda su soovidel, eelkõige neil, mis on sinu kõrgemaks hüveks. On sulle oma sisemise päikese ehk elujõu ja väe allikaks. Positiivse ja kaitsva kivina aitab tunda end tugeva, enesekindla ja edukana mistahes situatsioonis.

Kuidas küllusekristalle kasutada ja teha kristallimandala?

Enne iga kristalli kasutamist puhasta kivim ja esita taotlus, mida soovid ja milles kristall saab sind aidata. Võid kristallidest teha koju küllusenurga või kanda neid endaga kaasas. Suurepärane lahendus on teha sobivate mineraalidega külluse loomise kristallimandala nii nagu on lisatud pildil või lihtsamal moel viie kristalliga. Selleks aseta üks kristallidest keskele ja neli kristalli igasse ilmakaarde. Ühenda kristallid omavahel käega või kristallitipuga (nagu lõikaksid kooki), ühendades omavahel kõik kristallid läbi keskmise kristalli liikudes edasi-tagasi ja lõpetades kolme ringiga päripäeva. Aseta käed mandala kohale ja lausu taotlus. Nii saab kristallimandala aktiveeritud. Kristallimandala võib jääda seisma nii kauaks kuni tunned, et on vaja – mõneks päevaks või nädalaks. Aeg-ajalt puhasta mandalakristalle viirukisuitsuga, salvei või palo santo suitsuga, võid ka läbi käte suunata puhastavat valgusenergiat ning palu kristallidel loomist jätkata.

Hea teada! Kristallihaldjate põnevate tegemistega saab end kursis hoida kodulehel, Facebookis või külastada Kristallihaldjate keskust ja kristallipoodi Nõmmel, aadressil Jaama 1a. Oled armastusega oodatud!