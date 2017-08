Üldmulje presidendi 20.augusti kõnest oli rahutukstegev. Ennekõike jäi meelde okupatsiooni korduv rõhutamine. Tuli meelde Hemingway lause – pidu sinus eneses -, kui presidendi kõnes oli juttu okupatsioonist sinus eneses.

Igatahes üsna uudne lähenemisnurk. Selline kõne oleks olnud tavapärane 20 aastat tagasi. Nüüd on juba üks inimpõlv möödas, kuid president toob uuesti välja okupatsiooni teema. Kuigi ta ei selgitanud, milles probleem seisneb, aga küllap ta on märganud rahutukstegevaid märke. Kõige rohkem lävib ju poliitikutega, ilmselt on ta midagi märganud poliitikute hulgas, mis teda teeb rahutuks. Me ei saa idameheks olemisest lahti. Kui NLiidu ajal vaadati seal meid kui läänlasi, siis nüüd vaadatakse meid Euroopas kui idalasi. Milles eneseokupatsioon seisneb, on raske ütelda: alavääristav käitumine; mõtteviis, et oh mis meie nüüd; las keegi teine ütleb, mida peame tegema… Me ei oska öelda sirge seljaga ja resoluutsed.

Kõnes oli ilus mõte, et poliitika on eestvedamise kunst. Meie poliitikud ei suuda aga olla eestvedajad, vaid sörgivad sabas.

Et president rääkis ka rahva tervisest ja riigikassa täitmisest - poliitikute kogukond ootabki täpsemaid sõnastusi. Tahetakse kuulda midagi oma oponentide suhtes, mitte aga iseenda kohta. Oli aimata, mida president mõtleks, küllap Jevgeni Ossinovski vaidleks sellele vastu. Alkoholiaktsiis võib mingil hetkel täita riigikassat, aga ei pruugi. Tervishoiulised tulemused ilmnevad alles 10-20 aasta pärast.

Kokkuvõttes - väga hea kõne oli, kuigi natuke pikavõitu. Võrdleks seda talvise aastapäevakõnega. Salamisi tahaks teada, kellega ta koos neid kõnesid koostab, igatahes on tal head abilised.