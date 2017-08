Õhtulehe menukas veebisaates "Tere, teile on Telegram!" külas käinud jurist ja poliitikategelane Jevgeni Krištafovitš on alustanud tööd noorte juutuuberite harimise teemal. Tulipunktis on teemad, kuidas suhelda õiguskaitseorganitega.

Jevgeni Krištafovitš: Alates 1. jaanuarist, 2015 politseikorralduste eiramine ei ole enam karistatav. Seega, kui te ei täida käske, siis menetlust see kaasa ei too. Teie suhtes võidakse sellisel korral kasutada vahetut sundi: murda uksi, kasutada füüsilist jõudu või erivahendeid. Kuid politsei peab olema sellisel juhul absoluutselt kindel, et nende korraldused on seaduslikud. Sest kui nad kasutavad jõudu ebaproportsionaalselt või seadusliku aluseta, siis see toob neile kaasa kriminaalvastutuse.

Eesti politsei in action (Lugejapilt)

Teie peate aga meeles pidama ainult üht raudreeglit: MITTE MINGIL JUHUL POLITSEINIKKU ISE LÜÜA!