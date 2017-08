Neljapäeval algava We Love The 90s festivali kõige peenem bänd on Alphaville, kes nõuab viietärnist hotelli, kallist šampanjat ja suure vanniga buduaari. Ülejäänud esinejate nõudmised on pigem tagasihoidlikud.

Eesti ajastubändidest on esindatud kogu koorekiht: Black Velvet, N-Euro, 2 Quick Start, Nancy, Kairit Tuhkanen (Niki Best of), Code One, Mr Happyman, Estin, Astra ning Cool D ja Kozy Must Q eriprogrammiga.