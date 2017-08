Teatriühendus R.A.A.A.M rõõmustab oma publikult sel sügisel kahe populaarseks saanud lavastusega. Septembris etendub Telliskivi Loomelinnakus viimased kuus korda Madis Kalmeti lavastus "Vannutatud neitsid", oktoobris jõutakse Jakuutia lavastaja Sergei Potapovi "Libahundiga" Jõhvi Kontserdimajja, novembris Estoniasse ja detsembris antakse üks etendus ka Tartus Vanemuise suures majas.



Oleg Mihailovi kirjutatud "Vannutatud neitsid " on valustraagiline, kuid samas puhastavalt helge perekonnadraama. Näidendi tegevus toimub meie päevil Tirana - Albaania pealinna - äärelinnas. See ei ole piltpostkaartide ja turistide Tirana, vaid karm, halastamatu ning reaalne Tirana, kus üks perekond võitleb oma argipäevas õnne ja parema tuleviku nimel. Tragikoomiliselt, isegi groteskselt põrkuvad tänapäeva maailma tavad ja harjumused aastasadu vanade traditsioonide ja tabudega. Näidendi teemad on üllatavalt aktuaalsed maailmas, kus on praegu teravasse konflikti sattunud humanistlik ja demokraatlik ilmavaade ning vägivaldne fanaatilis - religioosne islamistlik radikalism.



Lavastaja Madis Kalmet, kunstnik Jaanus Laagriküll, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov, valguskujundaja Priidu Adlas. Mängivad Ülle Kaljuste (Eesti Draamateater), Kaie Mihkelson (Eesti Draamateater), Riina Maidre, Lii Tedre, Külli Reinumägi, Inga Salurand (Eesti Draamateater).



Riina Maidre auhinnati parimaks naisnäitlejaks 2016 Liri rolli eest lavastuses.



Jakuutia lavastaja Sergei Potapovi “Libahunt” on ilmselt üks viimaste aastate enim diskussiooni tekitanud teatrilavastus Eestis. Seda näitavad rohked arvustused ja vastukajad. Seda võis ka aimata. Kui üks Jakuutia lavastaja võtab Eesti tüviteksti ja annab sellele uue, tänapäevase hingamise, siis see tekitabki juba ette furoori.



Teatriarvustaja Piret Kuub kirjutab "Libahundist" 2015. aastal Postimehes:

“…Potapovi lavastuse üheks tugevamaks küljeks on kahtlemata eriline atmosfäär, mida aitavad omalt poolt luua nii mängupaik ise, kujundus, aga ka valgus. «Kõle», «rõske», «udune», «ähmane» on valitsevad märksõnad. Kollakas-hallisegune valgus ja hajuv suitsuvine külmas ja niiskes ruumis, kus isegi näitleja silma hästi ei näe, tekitab eheda suitsutare õhustiku…".



"Libahundi" seekordset põnevat tõlgendust ootab R.A.A.A.M kindlasti vaatama ka kõiki kooliõpetajaid koos kooliõpilaste gruppidega nii Jõhvis, Tallinnas kui Tartus.

Peale Eesti etendusi sõidetakse trupiga jaanuaris Tšiilisse, kus antakse Lõuna-Ameerika hinnatumal festivalil Santiago MIL kolm etendust.



“Libahunt” võitis 2016. aastal Peterburi teatrikriitikute auhinna “Balti Maja” festivalil ja 2017. aastal SLAVIJA teatrifestivalil Belgradis Grand Prix.

Peale etendusi



Lavastaja Sergei Potapov (Jakuutia), kunstnik Ervin Õunapuu, muusikaline kujundaja Ardo Ran Varres, valguskujundaja Priidu Adlas. Mängivad Kristiina-Hortensia Port, Liisa Pulk, Martin Kõiv, Ivo Uukkivi (Eesti Draamateater), Kristo Viiding, Mari Lill (Eesti Draamateater), Piret Simson.