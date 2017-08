Hiljuti uuendas oma Facebooki profiili üks meie tuntud muusik. Arva ära, kellega tegu?

Ta on sündinud 7. aprillil[, 1966, on eesti kitarrist ja laulja. On mänginud ansamblites VanGogh, Vanemõde, Henhouse, T-Klaas, Gunnar Grapsi Grupp, Long Loff, Aak & Oja ja Blacky. Ta on suurendanud rindu ja ühena esimestest eestlastest teinud läbi soovahetusoperatsiooni ning pole häbenenud sellest ka avalikkuse ees rääkida.

Kas arvasid, kellega tegu, juba selle imeilusa mustvalge pildi järgi ära?