Hongkongis protestivad kümned tuhanded inimesed juba mitu päeva, sest 2014. aasta meeleavalduste põhikorraldajatele määrati nüüd, kolm aastat hiljem vanglakaristus. Ehkki võimude väitel polnud vangistuse näol tegemist poliitiliselt kallutatud otsusega, ei ole meeleavaldajad samal arvamusel, vahendab CNN.

Joshua Wong, Nathan Law ja Alex Chow on kolm noort aktivisti, kes organiseerisid kolm aastat tagasi meeleavaldusi, milles hongkonglased protestisid Hong Kongi valmissüsteemi muutmise vastu. Rahvasuus Vihmavarjuliikumise nime saanud meeleavalduste eesmärk oli pöörata tähelepanu hongkonglaste murele, et uute seaduste järgi on Pekingil suurem võim otsustada, kes Hongkongis valitsema hakkab. Hiina kommunistlik partei sai seadusemuudatusega sisuliselt õiguse hinnata autonoomse Hongkongi kandidaatide sobivust kohalikel valimistel.

Ehkki kolm noormeest on karistust juba kandnud ning teinud ühiskondlikult kasulikku tööd, leidis Hongkongi justiitsministeerium, et see karistus polnud piisav. Noorukid peavad nüüd veetma kuus kuni kaheksa kuud türmis. Valitsus saatis välja avalduse, milles ollakse teadlikud sellest, et avalik üldsus otsusega tõenäoliselt ei nõustu.

(Reuters / Scanpix)

Ning tõepoolest, ei nõustunud. Meeleavaldused algasid 18. augustil ning kulmineerusid 20. augustil, kui tänavatele tulid kümned tuhanded inimesed.2014. aasta "vihmavarjurevolutsioonist“ pole Hongkongis veel nii massilisi demonstratsioone nähtud. Tõsi, siis tulid tänavatele sajad tuhanded protestijad.

Joshua Wong teatas Twitteris: „Võite meie kehad luku taha panna, aga meie vaimu mitte!“