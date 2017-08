Armastatud teleseriaal sai õnneks ikkagi ka üheteistkümnenda hooaja, pärast seda, kui saate staarid nõustusid viimasel hetkel telekanali poolt pakutud palganumbritega, et sari veel mõned aastad jätkuks. Siiski on ringlemas kuulujutud, et ülimalt populaarne situatsioonikomöödia on üsna pea lõppemas.

„Me ei oleks arvanud, et 11 aastat seda sarja teeme, seega on täiesti teadmata, mis hakkab juhtuma pärast 12. hooaega. Võiks eeldada, et siis saab sari läbi, kuid ma olen lihtsalt imestunud sellegi üle, et me ikka veel siin oleme,“ rääkis üks sarja tegijatest Chuck Lorre.