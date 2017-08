Netflix otsustas juulis teha lõpu ulmelisele draamaseraalile “Sense 8”, mille loojate seas on “Matrixi” režissööridena tuntud Wachowski sõsarad (varem vennad).

Kolmandat hooaega seega Netflixis ei näe, küll aga on võrgufirma lubanud näidata kahetunnist finaali.

Nüüd kirjutab Huffington Post, et pornokülg xHamster on teinud ettepaneku sarja ise jätkata, sest neil on palju vaatajaid. Firma asejuht Alex Hawkins avaldas Wachowskitele saadetud kirja. “Teame, et see on väga tavatu pakkumine, aga tahame “Sense 8” tagasi tuua. Me ei räägi paroodiast, vaid tõepoolest sarja ülesäratamisest," kinnitab Hawkins.

Lana Wachowski on varem öelnud, et kavatseb kolmandagi hooaja kirjutada, ehkki Netflix seda ei osta.