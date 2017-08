Endiselt jätkuvad otsingud möödunud neljapäeva terrorirünnakus surmasõidukit juhtinud mehe tabamiseks. Ehkki vahepeal usuti, et kaubikut juhtis 18-aastane Moussa Oukabir, otsitakse nüüd taga 22-aastast Younes Abouyaaqoubi.

Oukabir hukkus politsei kuulide läbi Kataloonia kuurortlinnas Cambrilsis, kus noormees oli üks viiest terroristist, kes hilisööl vastu reedet seal sõiduautoga inimesi rammis. Hispaania politsei usub, et La Rambla tänaval toimunud rünnaku autojuht on Younes Abouyaaqoub. Marokolane Abouyaaqoub oli ainus, kes Barcelona rünnaku ajal autos viibis, vahendab CNN.

Ehkki Hispaania-Prantsusmaa piiril toimub range kontroll, on Hispaania politsei sõnul paraku alust mureks, et mõrvar võib omadega juba Prantsusmaal olla. Otseseid tõendeid sellest siiski pole. Kokku on kahes rünnakus kahtlustatavaid (sealhulgas Cambrilsis hukkunud viis terroristi) 12.

Neljapäeva varahommikul toimus Alcanari linnas, mis asub samuti Kataloonias, elumaja plahvatus. Seal lendas õhku suur hulk lõhkeaineid. Üks teooria on, et terroristide tegelik plaan oli korraldada hoopis suurem rünnak ning just pommidega, ootamatu õnnetus Alcanaris sundis neid aga hoopis sõiduvahendeid kasutama. Mõned väljaanded spekuleerivad, et sihtmärgiks oli Barcelona kuulsaim vaatamisväärsus Sagrada Familia katedraal.

Pühapäev: rahvas koguneb Sagrada Familia juurde, kus toimus jumalateenistus hukkunute mälestuseks (AFP / Scanpix)

Neljapäeva õhtul kella viie paiku sõidis kaubik Barcelonas turistide meelistänaval La Ramblal rahva sekka. Hiljem öösel toimus sarnane rünnak Cambrilsi kuurortlinnakeses. Hukkus 14, viga sai üle 120 inimese.