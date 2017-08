2007. aastal sai telekanalis E! alguse tõsielusari ühe Los Angelese perekonna elust, mis muutis maailma vaadet naisekehale, sotsiaalmeediale ning kuulsuste eludele. Kardashianide dünastia suutis ühe koduse seksivideo abil kasvatada endale miljardite dollarite suuruse tööstuse ning panna kõik inimesed oma elu kadestama.

Telekanal E! on tõsielusarjaga „Keeping Up With the Kardashians“ juba kümme aastat demonstreerinud Kardashianide perekonna elu selle ilus ja valus. Kris Jenneri (61) ja tema järeltulijad Kourtney (38), Kim (36), Khloe (33), Rob (30), Kendall (21), Kylie (20) ning tema eksabikaasa ja nüüdseks naiseks transformeerunud Caitlyn Jenner (67) on kümne aasta jooksul pakkunud vaatajatele võimalust, rohkem kui läbi lukuaugu, piiluda oma ekstravagantsesse ellu, tänu millele on dünastia loonud hulganisti tütarfirmasid, mis kõik teenivad hullumeelset kasumit ainult tänu Kardashiani nimele.

Telesari „Keeping Up With the Kardashians“ on eetris 167 riigis, sellest on välja kasvanud üheksa teist sarja ning see on olnud telekanali E! kõige vaadatum sari alates 2010. aastast, kirjutab Hollywood Reporter.