Ehkki Black Sabbath pani pool aastat tagasi pillid kotti ning trummar Bill Ward isegi ei mänginud viimasel turneel, pritsib ta endiste bändikaaslaste pihta tuld ja tõrva.

Ward kirjutas Classic Rocki teatel pika ja vihase sõnumi, kus ahastas, et Ozzy Osbourne’i ja Tony Iommi kommentaarid on talle palju kahju teinud.

„Tony ja Ozzy kommentaarid on mind inimese ja muusikuna haavanud,“ kirjutab Ward Facebookis. „Olen mitmes küsimuses täiesti eriarvamusel. Iseäranis aastal 2011 ei rääkinud keegi minuga ega hoolinud, et mängisin oma tervist ohtu seades.“

Novembris 2011 teatas Black Sabbathi algnelik taasühinemisest ja uuest tuurist. Paraku läksid meeste teed viimase plaadi „13“ tegemisel lahku. Ward kuulutas, et pole lepinguga rahul. Ozzy ja Tony omakorda väitsid, et Wardi seisund poleks võimaldanud tal plaadi tegemisel ja turneel osaleda.

„Kust ma oleksin võinud teada, kas ma tulen turneega toime, kui me tegime alles plaati? Kuidas oleks saanud mu tervislik seisund turneed ohtu seada, kui mul polnud ju mingeid probleeme?“ nõuab Ward, kuid lõpetab siiski leplikul toonil: „Kahetsen, et jäin ilma Ozzy sõprusest. Kahetsen, et jäin ilma Tony sõprusest. Olen uhke, et olen saanud olla Black Sabbathi osa. Ja saanud mängida koos Tony, Ozzy ja Geezer Butleriga.“