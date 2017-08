„Esimesed pered on käinud saarega tutvumas ja eelvalik on meil tehtud. Kas uued elanikud saarele ka tulevad? Ütleme nii, et selles osas olen ma mõõdukalt optimistlik,“ sõnab Prangli saarevanem Terje Lilleoks. Kollane majake Prangli saarel on uute elanike ootel. (Jörgen Norkroos) Juulikuus asus Prangli saarerahvas Viimsi valla vahendusel uut saarerahvast otsima. Eelistatud olid tegusad pereinimesed, kelle jaoks juba kaks korteritki valmis seatud. Läinud reedel sai konkurss läbi. Saarevanem Terje ütleb sooviavaldusi laekus 30 ringis. Kui palju täpselt, ei oska ta hetkel öelda. Kandideerijaid olevat olnud igasuguseid – peamiselt siiski toredad perekonnad.

Terje teatab rõõmsalt, et esimesed pered on juba saarega ka tutvumas käinud ning saarerahval endil on juba eelvalikki tehtud.

„Eks nüüd oleneb palju perede endi otsusest, sest tegemist on ikkagi väga suure elumuutusega ja nad peavad hoolega üle mõtlema, kas nad on valmis siia päriselt kolima,“ tõdeb Terje. Kes on need pered, kelle vahel saarerahvas valikut on langetamas, Terje hetkel ei avalda. „Ma ei taha ajas ette rutata, kuid ütleme nii, et olen mõõdukalt optimistlik ning küllap siis, kui aeg on küps, saab neist peredest ka pisut pikemalt rääkida.“ Lõplik valik loodetakse Terje sõnul langetada juba selle kuu jooksul. „Esimesel võimalusel püüame selle ära teha, sest plaan ju oli, et saarele koliva pere lapsed saaksid esimesel septembril juba siin kooliteed jätkata,“ lisab Terje.