"Linkin Parki puhul on näha märgatavat kuulamiste tõusu pärast seda, kui bändi solist Chester Bennington otsustas elust lahkuda, mis näitab, et tema muusika oli eestlastele väga hingelähedane," lisas Aron.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul on suve kuulatuim ansambel USA rokkbänd Imagine Dragons, kuid esikolmikusse mahuvad veel ka Ed Sheeran ning Linkin Park. "Esimese eestimaise nime leiab alles edetabeli 22. kohalt ning selleks on räpipunt 5Miinust," ütles Aron.

Maailma suurim veebipõhine muusikateenus Deezer avaldas eestlaste muusikakuulamise juuni ja juuli edetabeli, millest selgub, et sel suvel kuulatakse väga vähe kodumaist muusikat.

Kõige populaarsemateks lauludeks osutusid aga juunis ja juulis Ed Sheerani "Shape of You" ning selle suve vaieldamatult suurim hittlugu "Despacito".

Deezer on 43 miljoni muusikapalaga maailma suurim veebipõhine muusikateenus, millel on üle 10 miljoni aktiivse kasutaja 180 riigis. Deezeril on Eestis ligi 50 000 registreeritud kasutajat.