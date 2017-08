Haridus- ja teadusminister Mailis Reps viibib täna visiidil Ida-Virumaal, kus ta ütleb avasõnad õpetajatele mõeldud konverentsil Narva kolledžis ning kuulutab välja Kohtla-Järve riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitja.

Hommikupoolikul esineb minister Tartu ülikooli Narva kolledži korraldatud konverentsil, kus ta räägib algavast õppeaastast ning vastab õpetajate küsimustele. Konverentsist, mille teemaks on muutuv suhtumine õppimisse ja õpetamisesse, võtab osa üle 300 õpetajat üle Eesti.

“Koolile on väga tähtis muutuva maailmaga ühte sammu astuda. Mul on rõõm näha, et õpetajad on selleks valmis ja loodetavasti saavad nad arutelust ammutatud ideid oma töös edukalt kasutada,” ütles minister Reps.

Päeva teises pooles toimub Kohtla-Järve Kultuurikeskuses Kohtla-Järve riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitjate väljakuulutamine. Minister Mailis Reps annab üle auhinnad parimatele töödele.

Konkursile esitati 14 tööd, osalejate pakutud lahendused peavad riigi ja õpilaste ootustele vastama – olema mugavad, funktsionaalsed, energiasäästlikud ning madalate ekspluatatsioonikuludega. Lisaks peab uue koolimaja arhitektuur motiveerima gümnaasiumiõppureid loovusele ja õppetööle ning sobituma linna miljööga. Uus riigigümnaasium, kus asub õppima umbes 300 õpilast, avatakse Kohtla-Järvel Pärna tänaval 2019. aastal.