Sven Mikseri ajal suutis SDE ajutiselt tõusta oma toetusega tipp-parteide tasemele, aga seejärel mängiti kõik maha. Nüüd, Jevgeni Ossinovski ajal, jagavad nad kolmandat ja neljandat kohta EKRE-ga.

Ossinovski on võimekas poliitik, kellel on palju tugevaid omadusi, aga ministrina on ta muutunud tervisekaitseametnikuks number 1, seda poliitiku rolli kulul.

Majandusliku ebavõrdsuse vähendamine on sotsiaaldemokraatide jaoks tuumikväärtus, mis ei tohiks kunagi pildilt kaduda, vaid peaks retoorikas alati kõlama.

Eesti elu pakub piisavalt muresid, mis väärivad tähelepanu, pealegi suhtub Eesti valija võrdsustavasse poliitikasse üsna soosivalt.



