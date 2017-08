„See on ju ainult number!“ hüüatab täna oma 70 aasta juubelit tähistav, kuigi endiselt nooruslik Katrin Karisma. „Kõik on kinni selles, mismoodi sa ennast tunned ja kuidas elule otsa vaatad. Mina tunnen ennast väga hästi. Juba see, et olen saanud siin ilmas elada 70 aastat… Elu on tohutult ilus!“

Tahab ta või mitte, aga mitme põlvkonna jaoks on Katrin Karisma ennekõike Pipi, keda ta mängis Estonia lavalaudadel 20 aastat. Et see roll on samas oluline ka Katrinile endale, näitab kas või Pipi-kujuline tuulelipp tema maja katusel Kloogarannas, kuhu ta kolis täpselt kümme aastat tagasi.

Tallinna kivimüüride vahele ei kisu teda enam miski tagasi, küll aga pea iga päev Keilasse basseini, kust ta enne välja ei roni, kui kilomeeter on vette jäetud. Ülejäänud osa päevast – vähemalt kevadel, suvel ja sügisel – võtavad aed ja lilled, talvel aga teater, kus ta taas, nagu Estonia aegadel, on lavalaudadel koos Helgi Salloga.

Nii et vananemise ees ei tunne sa mingisugust hirmu?