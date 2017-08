„Mulle on kallid liberaalsed demokraatlikud väärtused ja samas olen ma uhke, et olen eestlane,“ kinnitas president Kersti Kaljulaid eilsel iseseisvuse taastamise 26. aastapäeva vastuvõtul presidendi roosiaias.

Väärikatele kohaletulnutele peetud kõnes tõi president Kersti Kaljulaid välja koostöö olulisuse: „Ma tean, et demokraatiat piiramata on võimalik eesti rahvust ja kultuuri hoida nii, et meie rahva valdaval enamusel laulupidu ikka hinge liigutab. Ma olen uhke, et ma olen eestlane ja ma ei näe kuidagi vastuolu selle ja rahvusvahelisse väärtuspõhisesse kogukonda kuulumise vahel. Vastupidi, ma ei näe ühtegi muud alternatiivi eesti kultuuri ja rahva kaitsmiseks kui teha tihedaimat võimalikku koostööd samameelsete demokraatlike riikidega ja seista selle eest, et see koostöö ei nõrgeneks või et koostöö aluspõhi ei nihkuks jagatud väärtustelt kasudele ja huvidele.“