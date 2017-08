Eile oli Barcelonas maailmakuulsas Sagrada Familia katedraalis mälestusmissa Kataloonia terrorirünnakuis hukkunud 14 inimesele. Samal ajal otsis politsei ikka veel taga Barcelonas La Rambla bulvaril inimestele otsa kihutanud valge kaubiku juhti ja mõned Hispaania väljaanded kirjutasid, et terroristide kavatsus olnud just Sagrada Familia õhkamine.

Sellest ei tulnud midagi välja, kui terroristide pommivabrik paarisaja kilomeetri kaugusel Barcelonast Alcanari linnas õhku lendas. Uurijate andmeil oli seal koduste vahenditega valmistatud võimsat lõhkekeha. Sarnast kasutati rünnakuis Pariisis ja Brüsselis ning CNNi kinnitusel hüütavat seda „saatana emaks“. Pärast plahvatust olid terroristid sunnitud valima lihtsama võimaluse – rammima autodega süütuid inimesi. Barcelonas hukkus 13 ja vaid paar tundi hiljem Cambrilsis üks inimene.

Hispaania siseministeeriumi teatel on tosinast marokolasest või nendega seotud inimesest koosnenud terrorirühmitus nüüd laiali pekstud. Jooksus on veel inimesed alla ajanud kaubiku juht. Kahtlustatakse, et tegu on 22aastase Marokos sündinud Younes Abouyaaqoubiga, kes kasutas kaubiku rentimisel võltsdokumente. Peale tema on tagaotsitavaks kuulutatud Prantsusmaa piiri lähedal asuva linnakese Ripolli mošees tegutsenud imaam. Just Rippolis elas hulk terrorirühmituse liikmeid ja imaam Abdelbaki Es Satty olevat neid innustanud terrorirünnakuiks. Nende leidmiseks on kõigile teedele asetatud kontrollpostid ja politsei hoiatab, et tavaliselt minuteid kestev sõit ühest linnast teise võib nüüd venida kontrolli tõttu palju aeganõudvamaks.