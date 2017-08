Pussitamisega seoses on vahistanud veel neli marokolast, kuid politsei andmeil pole päris selge, kas nad on terroriteoga seotud. Viies marokolane on maalt lahkunud ja kuulutati rahvusvaheliselt tagaotsitavaks.

Soome keskkriminaalpolitsei teatas eile, et Turu pussitamises kahtlustatavat 18aastast marokolast ei ole veel suudetud põhjalikult üle kuulata. Kuid uurimist juhtiva komissari Crista Granrothi sõnul on tema kuriteos sellist ideoloogilist tausta nagu Euroopa teistes paikades terrorirünnakuid korraldanud inimestes, mistõttu seda ka Soomes käsitletakse terroriteona. Marokolane tappis kaks ja haavas kaheksat inimest Turu kesklinnas reede pärastlõunal.

„Kinnipeetud tunnevad üksteist ja meil on kindlad põhjused, miks just nemad kinni peeti,“ ütles Granroth eile. Kuid politsei ei välista, et mehed vabastatakse peagi.

Leinaminut kogu riigis

Kogu Soomes seisid inimesed eile kell 10 hommikul vaikuses, mälestamaks minutilise leinaseisakuga Turu terrorirünnaku ohvreid. Turus kogunesid sajad inimesed sel ajal toomkirikusse ja Kauppatorile, kus pussitaja oma amokijooksu alustas. Pool tundi varem tõid linna- ja politseijuhid ning kirikuisad ohvrite mälestuspaika lilli ja süütasid küünlaid.

Lõuna-Soome politseiülem Tapio Huttunen ütles, et Turu on praegu ja ka edaspidi hea ning turvaline paik, kus elada. Tema sõnul tagab seda ka politsei tugevdatud kohalolek linnas vähemalt algaval nädalal.

Politsei on kinnitanud, et marokolasest pussitaja valis teadlikult oma ohvreiks naisi. Haavu sai vaid kaks meest – nemad olid tõtanud appi tänaval lebanud verd voolavatele naistele. Ka mõlemad hukkunud on naised. Mõned turumüüjad hakkasid pussitajat taga ajama, keegi viskas teda tooliga, 24aastane kurd Arya haaras pihku pesapallikurika ja jooksis meest peatama. Kurikaga jõudis ta äsada marokolast samal hetkel, kui politsei terroristi kinni pidas ja Arya eemale käsutas. Politsei oli vabatahtlikele abilistele öelnud, et mees oli ka pärast reide kuulihaava saamist ja käte raudu panemist kummaliselt naeratanud, nagu ei puutuks kõik juhtuv üldse temasse. Ta võis olla tugevas narkouimas, oletab üks pussitajat taga ajanuist.

Samas on mõnedki pussitamist näinud inimesed pahased, sest haavatute aitamise asemel seisid paljud paigal kui tummahambad ja pildistasid või filmisid toimuvat.

Itaalia ajakirjanduse teatel jääb ellu ema, keda puss tabas otse tema vankris olnud lapse kõrval. Ajalehtede andmeil on tegemist kolmekümnendates eluaastates itaallannaga, kes tegi nagu tema abikaasagi Soomes teadusuuringuid.

350 välismaalast vaatluse all

Soome julgeolekupolitsei eilsel teatel on nende jälgimise all ümmarguselt 350 välismaalast. Uuritakse ka seda, kas Turus juhtunul võib olla ühendusniite Barcelona terroriteoga – nii siin kui ka seal on peaosalisteks marokolased. Rootsi riigikaitsekeskuse teadur Magnus Ranstorp on Ilta-Sanomatele kinnitanud, et marokolaste terrorivõrgustik algab Aafrikas Hispaaniale kuuluvatest Ceutast ja Melillast (nende kuuluvuse üle on Hispaanial ja Marokol vaidlusi) ning ulatub Prantsusmaa ja Belgia Brüsseli kaudu Põhjamaadeni. Svenska Dagbladetile tuletas Ranstorp meelde, et Rootsi ühel tuntumal terrorismikahtlusega mehel on samuti Maroko taust.

Maroko elanikkond on valdavalt noor. Suur osa noortest on tööta, ei käi ka koolis ja vaid oleskleb. Nende ainus edulootus näib olevat Euroopasse pääsemine, kuid nähes, et ka seal ei oota neid pudrumäed, algabki radikaliseerumine, tõdevad analüütikud.