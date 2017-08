Tänu äsjalõppenud võistluse edukale läbimisele on Eestil see võimalus nüüd olemas. Neljapäevasel loosimisel on võimalik saada vastasteks aastakümneid Euroopa korvpalli suurte hulka kuulunud Itaalia, Horvaatia, Kreeka, samuti värsked tõusjad Tšehhi, Läti, Soome.

Meie alagrupis viimaseks jäänud Makedoonia nahas ei tahaks kuidagi olla – nad peavad järgmises tsüklis hakkama madistama Albaania ja teiste nõrgukestega. Need mängud ei anna arengu seisukohalt midagi.

Eesti korvpallikogukonnal on käes paras aeg uute sihtide seadmiseks. Esimest korda korraldatakse MMi valikturniir (varem jagati MMi kohti EM-finaalturniiridel) ning ühes maailma suurpeo osalejate arvu suurenemisega on kasvanud ka Euroopa kvoot kahekohalise arvuni. Miks mitte hakata töötama MMile pääsemise nimel!

Kindlasti tuleb lähiaastate eesmärgiks seada kanna selge mahapanek vähemalt vana maailma 24 parema seas. Just niipalju meeskondi osaleb Euroopa meistrivõistluste finaalturniiridel ja võitleb otseselt ka MMi kohtade eest. Võiksime kuuluda sellesse seltskonda.

Sisuliselt väljendab tänases leheloos sama mõtet 15 aastat koondisse kuulunud kapten Kristjan Kangur: „Unistama peab, unistamine aitab tihtipeale paremate tulemuste saavutamisele kaasa. Eesmärke peab endale seadma, need võiks olla pigem kõrgemad, aga seejuures realistlikud. Tähtsaim on töö. See on seotud ka noorte piiri taha minekuga – seda rohkem tekib koondises konkurentsi, mis viib edasi ja kõrgemate tulemusteni.

Peamine, et oleksime jätkusuutlikud ja ei tekiks suurt lõhet – et korra sähvatame ja seejärel tuleb jälle tükk tühja maad. Minu silmis on suures plaanis oluline, et suudaksime saavutada teatud taseme ja siis seda ka hoida.“

Ka peale kasvavad noored lausa kohustavad eesmärke seadma. U18 ja U16 vanuseklassis on meil head kujud. Poisid tõestasid sel suvel, et suudavad jõuda ka tulemuseni. U18 koondis näitas end kodupubliku ees. Kaks aastat nooremad poisid jäid püsima EMi A-divisjoni ning andsid mitme suurriigi koondistele vägeva lahingu.