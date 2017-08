Taipeis peetav suveuniversiaad on alanud eestlaste jaoks üsna nigelalt. Kaks aastat tagasi naiste epeevehklemise individuaalturniiril pronksi võitnud Nelli Paju langes sel korral välja juba alagrupiturniiri järel. Samuti medalit noolinud raskekaalu judoka Juhan Mettise tööpäev sai samuti üsna kiirelt läbi, kui ta jäi alla jaapanlasele Kokoro Kageurale ja lohutusringis brasiillasele Ruan Isquierdo da Silvale.

Tuleva nädala ennustus

40

protsenti on võimalus, et Eesti võrkpallimeeskond alustab Poolas Gdanskis algavat EM-finaalturniiri võiduga. Neljapäeval on vastaseks Soome, kellele eestlased on võrkpallis juba mõnda aega alt üles vaadanud. Tasemevahe ei tohiks aga nii suur olla, et Eesti peaks ennast autsaiderina tundma. Laupäeval kohtutakse Serbia ja veel kaks päeva hiljem Poolaga. Nendega läheb juba üliraskeks.