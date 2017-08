President Kerti Kaljulaid ütles taasiseseisvumise aastapäeva kõnes, et jätkab traditsiooni ja kingib kellegile killu vabaduse kivist. "Tänavune kivikild kuulub Hando Runnelile, vastutus meie vabaduste hoidmise eest kuulub tänase päeva poliitikategijatele, aga ka kultuuritegijatele," ütles president kõnes. Ta luges ette ka mõned read Runneli luuletusest.

Avaldame Hando Runneli luuletuse Võllalaul:

-Kolm kolpa läksid riidu

maa põhjas pimedas.

Nad olid sinna viidud

ka suures pimedas.

-Ei tundnud, kes on tuttav

ja kes on võõras just.

Nad vastastiku tundsid

kõik pöörast võõrastust.

Kolm korralikku kolpa

kel kehad kadunud,

said aru, et siin kolkas

kord käest on kadunud.

Kolm kolpa kolmes leeris

ja kolme tuule peal,

neil sõda aina veeres

ei tahtnud rahu eal.

-Need olid Eesti kolud.

-Need olid Eesti olud.

Sõnadele on kirjutatud ka viis. Esitaja on ansambel Propeller.