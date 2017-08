“Noored ei ole lollid, otsustagu ise, kas neile kanep sobib või mitte,” kutsub praegu Hollandis viibiv valimisliidu Südamega Tartu ninamees Meelis Kaldalu noori valijaid skandaalse ühenduse lipu alla.

Skandaalse valimisliidu Südamega Tartu eestvedaja Meelis Kaldalu sõnul on hädavajalik, et tulevikus säiliksid Tartu rohelised kopsud ehk siis Emajõe Ateena sõjaeelsed pargid ja mitte ainult. “Noored tunnevad kanepit mitmete erinevate nimede all, millest üks on ka “roheline”,” räägib Õhtulehele hetkel Hollandis viibiv Kaldalu. “Raekojatagusest Pirogovi pargist võiks tulevikus saada koht, kus noored võiksid linnavõimude silma all rahulikult kanepit pahvida, kui neil selline soov peaks tekkima. Noored ei ole lollid, otsustagu siis ise, kas see neile sobib või mitte. 16- kuni 18aastastest on niikuinii suur osa seda juba proovinud ning tehku seda parem juba avalikult, kui salaja kuskil urgastes.”

Meelis Kaldalu ja Südamega Tartu ei kavatse piirduda vaid Pirogovi pargiga.“Meil on plaanis avada Piirissaarde kaasaegset tehnoloogiat kasutav kanepikasvatus, mis tõstaks selle koha elatustaseme mõne aastaga Šveitsi tasemele,” visandab Kaldalu julgelt kodukandi tuleviku väljavaateid. “Haldusreformi osas on meil ka oma kindlad seisukohad. Kõigepealt tuleb see reform muidugi peatada. Tartu peab jääma südamekujuliseks, pole meile vaja Tähtvere peensoolt.”