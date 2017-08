Laupäeval toimus Intsikurmu laululaval Eesti iseseisvuse taastamisele pühendatud rahvaüritus Vaba Rahva Laul, kus ühendkoor ja tuntud eesti solistid esitasid lausvihmas 37 laulu. Ei saa aga öelda, et kõik oleks rahule jäänud sellega, et kontserdi algul olid lava ees Eesti lippudega vaheldumisi EKRE lipud.

Pahane kontserdikülastaja kirjutas sotsiaalmeedias: „Tänapäeval peab propaganda eest ka raha maksma!! Vaba Rahva Laulul toodi mulle 15eurose pileti eest p...täis EKRE lippe lava ette ja taustaks on “Koit”. Kurat, kas midagi pole enam püha siin riigis.”

Nördinud kontserdikülastaja arvates võiksid parteid teatud sündmuste puhul oma poliitreklaamid lõpetada ja käituda väärikalt. “Tänane pidu polnud mingi kohtumine valijatega vaid vähemalt minu jaoks pidi see olema ilus algus Eesti taasiseseisvumise aastapäevale,” kurdab kodanik.

Vaba Rahva Laulu korraldaja Ülo Kannisto (EKRE liige) möönab, et lipud lava ees tõepoolest olid. “Kõik kukkus suurepäraselt välja, see oli väga tore üritus,” kinnitab Kannisto Õhtulehele. “Ka lippude lehvitamine andis asjale palju juurde. Kui seas oligi mõni EKRE lipp, siis mis sellest. Kõik erakonnad olid teretulnud oma lippe lehvitama. See, et asi kedagi pahandas, on arusaadav – kõigile ei saagi meelt mööda olla!”