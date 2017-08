Paari päeva jooksul mitu verist terrorirünnakut Hispaanias, Soomes ja Venemaalgi sunnib meid enestelt küsima – kas see ongi uus normaalsus? Jaatava vastusega justkui möönaksime, et terroristidele pole võimalik vastu astuda, väljajuurimisest rääkimata. Sündmuste jõudmine Eestile järjest lähemale, meie naaberriiki Soome, paneb meidki loomulikult muretsema, kui hästi meie oleme kaitstud sündmuste sellise arengu eest. Terroristide käekiri on sarnane: autoga rahva sekka sõitmine, pommid, pussitamised, tulistamised. Ja mis peamine – kurjamid toituvad meedia tähelepanust.

Sellest, et ELi riikide vastavad teenistused pole suutnud olla oma ülesannete kõrgusel, on juba palju räägitud. Teo toimepanekule eelnevad aga asjaosaliste kokkulepped ja tegevuse koordineerimine. Selles ettevalmistamise etapis pole terroristide rajalt mahavõtmine mitmel juhul õnnestunud. Kui eeldame, et struktuurid peaks seda suutma, siis tuleb selleks vajalikud tingimused luua.

Lääne ees on valik, kas kristlikult keerata ette teine põsk, kui terrorism on sind ühele põsele löönud, või üritada midagi ette võtta. Kehtestada nulltolerants äärmuslaste suhtes, sulgeda ELi lõunapiir, tagada toimiv infovahetus ELi asjaomaste struktuuride vahel. Nii mõnegi terroriteo järel on olnud viiteid, et asjaosalised on varemgi võimude silme alla jäänud, kuid riik pole suutnud või tahtnud piisavalt resoluutselt reageerida.

Barcelona terroriteo järel jõudis Poola raporteerida, et seal pole sellised rünnakud võimalikud, kuna Poola ei luba sisserännet Aafrikast ja Lähis-Idast. Kuid see pole lahendus kogu probleemile. Avatud piiridega Euroopas on vaja riikidevahelist koostööd, rohkem raha sisejulgeoleku tagamiseks ja vajadusel struktuuridele suuremaid volitusi kahtlaste võrgustike juba eos väljaselgitamiseks ja purustamiseks.

Kui USA presidentki nõuab, et radikaalne islamiterrorism tuleb peatada ükskõik milliste vahenditega, siis on eurooplastel raske sellele vastu vaielda. Ootame, et ka valitsused jagaksid sama arvamust ning teavitaksid meid juba peatselt, milliseid samme terrorismivastases võitluses kavatsetakse astuda.