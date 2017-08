Keskerakond on oma valitsemistaktikat oluliselt muutma hakanud. Uue valitsuse algusaeg oli väga paljulubav ja ootused suured. Valimiste lähenedes hakkavad aga uued tuuled puhuma. Tuli hõõgub tuha all.

Eriti agar on Keskerakond, kes on asunud pealetungile lausa kahel rindel. Abiks lubab Edgar Savisaar oma valimisliitu. Kas see ongi uue valitsuse värske taktika? Miks aga erakonnas käib selline õel hõõrumine?

Probleemiks on, et kõik pukki ei mahu. Miks aga tavainimest lollitatakse?

Kui Edgar Savisaar on puhas nagu prillikivi, siis miks meie kohtusüsteem tegeleb süütu inimesega? Keskerakond maksab aga Savisaare kohtukulud ning lisaks veel palka ka erakonna ajaloo uurijana! Segast kui palju!

Kas kõigis neis asjades kunagi ka selgus saabub, on väheusutav. Elu aluseks saab olla ainult ausus. Vaid sel juhul võib õnn ka meie õuele tulla.